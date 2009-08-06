إيكر كاسياس:لا يصدق ألا يتواجد كيلور نافاس ضمن قائمة أفضل حراس مرمى في العالم

متابعات-فجر:

أثنى إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو البرتغالي، بنظيره في ريال مدريد الإسباني، كيلور نافاس، رغم الانتقادات التي تعرض لها الدولي الكوستاريكي في الآونة الأخيرة.

وقال كاسياس، في تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “لا يصدق ألا يتواجد كيلور نافاس ضمن قائمة أفضل حارسين أو ثلاثة حراس مرمى في العالم خاصة بعد أن فاز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لقد كان أمرًا مدهشًا لي”.

وأضاف قائد ريال مدريد السابق: “نافاس لم يجد التقدير الذي يستحقه من فيفا أو يويفا، لا أقول إنه كان يجب أن يتم إختياره كأفضل حارس مرمى ولكن على الأقل كثاني”.

وتابع: “مع كل الاحترام فلا يمكن أن يكون بوفون أول أو ثاني أفضل حارس في العالم حيث أن نافاس وأوبلاك قدما موسمًا مذهلاً في دوري الأبطال”.

وبسؤاله عن أسباب فوز ريال مدريد بالليجا مرة واحدة فقط خلال آخر 8 سنوات، أجاب: “هناك فرق أخرى قامت بعمل جيد وقدمت مستويات قوية حتى في ظل الأخطاء التحكيمية والتي كانت مثار جدل في هذا الوقت”.

وأوضح: “ريال مدريد واجه برشلونة القوي جدًا وأتلتيكو مدريد استفاد في وقت من الأوقات من صراع ريال مدريد وبرشلونة”.

وأكمل: “هذا الأمر حدث أيضًا من قبل في دوري أبطال أوروبا ولم نفُز بها لمدة حتى قلنا كيف يعقل أن لا نفوز بهذه البطولة”.

وتطرق كاسياس للحديث عن الفوز ببطولة الليجا، تحت قيادة جوزيه مورينيو، قائلاً: “كان موسمًا صعبًا في بدايته بعد أن خسرنا كأس السوبر ضد برشلونة”.

واستفاض: “في الليجا خسرنا في ليفانتي ثم وصلنا إلى راسينج بخمس نقاط خلف برشلونة، لكن تمكنا من العودة في غضون شهرين أو ثلاثة”.

واسترسل: “وصلنا إلى فترة أعياد الميلاد، ونحن متقدمين بخمس نقاط عن برشلونة وفي بعض الفترات وصل الفارق إلى 10 أو 11 نقطة”.

وأتم: “حققنا انتصارًا عظيمًا في كامب نو، وكان حقًا موسمًا رائعًا للجميع، ولكننا عانينا من الحظ السيء ضد بايرن ميونخ بنصف نهائي دوري الأبطال، وخرجنا بضربات الجزاء”.