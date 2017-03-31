فولكس فاجن تتوصل لاتفاق مع 10 ولايات أمريكية في فضيحة انبعاثات العوادم

متابعات – فجر :

توصلت شركة “فولكس فاجن” والمحامون العامون لعشر ولايات أمريكية إلى اتفاق لفض ما تبقى من منازعات بيئية تتعلق بفضيحة التلاعب باختبارات انبعاثات العوادم لشركة إنتاج السيارات الألمانية العملاقة.

وقالت فولكس فاجن يوم الخميس إنها وافقت على دفع نحو 45ر157 مليون دولار لعشر ولايات لفض منازعاتها القضائية معها وكذلك شكاوى لمستهلكين آخرين لم يتم تضمينهم في اتفاق فولكس فاجن السابق مع الولايات.

وذكرت الشركة أن هذا الاتفاق يجنبها المزيد من إجراءات التقاضي فيما تعمل فولكس فاجن على استعادة كسب ثقة المستهلك والجهات التنظيمية، يذكر أن الولايات العشر هي كونيتيكت وديلاوير ومين وماساتشوستس ونيويورك وأوريجون وبنسلفانيا ورود آيلاند وفيرمونت وواشنطن.