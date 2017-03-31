علاج دهون “الكبد” الزائدة بالأعشاب الطبيعية

متابعات-فجر :

من الطبيعي وجود نسبة من الدهون وترسبها حول الكبد، فتبلغ نسبة الدهون الطبيعية على الكبد من 5 إلى 10 بالمائة، ولكن وجود دهون زائدة ومتراكمة على الكبد هو أمر مقلق ويزيد من فرص الإصابة بأمراض خطيرة ومضاعفات صحية أنت في غنى عنها، لذا في هذا المقال تعرّف على علاج دهون الكبد بالطرق الطبيعية وبالأطعمة وبالأعشاب لتقي نفسك من خطر الإصابة بالأمراض. أعراض الدهون على الكبد ألم دائم ومزمن في أعلى البطن. الشعور الدائم بالتعب والإرهاق. النحافة بشكل غير طبيعي وفقدان الوزن.

توجد عدة أسباب لتراكم الدهون على الكبد، وهي: الإصابة بالالتهابات الفيروسية الوبائية مثل التهاب الكبد الوبائي C. زيادة نسبة الحديد في الدم. اتباع نظام غذائي يعتمد على البروتينات التي تحتوي على دهون، والوجبات الدسمة. مخاطر دهون الكبد الزائدة هناك بعض الأمراض التي تحدث نتيجة زيادة دهون الكبد في الحالات المزمنة، وإهمال علاجها، مثل: سرطان الكبد. تليف الكبد. هذه الأمراض لا تحدث إلا في الحالات المزمنة. مضاعفات دهون الكبد الزائدة هذه الأمراض قد تزيد من خطورة. اضطراب الغدة النخامية. الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي. السمنة وزيادة الوزن وتراكم الدهون.

تشخيص دهون الكبد عند رؤية أحد الأعراض يجب عليك التوجه إلى الطبيب لتشخيص دهون الكبد والذي يقوم بإجراء الفحص السريري، ويطلب منك القيام بالفحوصات التالية: فحص صورة الدم كاملة،

اختبار وظائف الكبد LFTs أو LFs والتي تقوم بفحص إنزيمات الكبد. عمل تصوير بجهاز الرنين المغناطيسي. عمل فحص بالأشعة المقطعية. أخذ عينة من الكبد وتسمى بخذعة الكبد ويتم فيها أخذ نسيج من الكبد.

علاج دهون الكبد تعددت طرق علاج دهون الكبد ، وهي: يصف لك الطبيب أدوية تقلل من الدهون الثلاثية المتراكمة على الكبد. يصف لك الطبيب المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين أ، ج، هـ، هذه الفيتامينات تقوي من جهاز المناعة وتقلل من فرص الإصابة بالأمراض. اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الفيتامنيات والمعادن ولا يحتوي على الدهون. ممارسة التمارين الرياضية يساعد على حرق الدهون ويقلل من الوزن الزائد في الجسم، قم بعمل تمارين خفيفة في البداية مثل المشي لمدة 30 دقيقة. تحكم في نسبة السكري في الدم، واتبع إرشادات الطبيب. الابتعاد عن التدخين لأنه يزيد من نسبة تليف الكبد وإصابة الكبد بالأمراض. علاج دهون الكبد بالأعشاب هذه الأعشاب تساعد على التخلص من دهون الكبد، مثل: الشمر، قم بوضع ملعقة صغيرة من الشمر في كوب وضع عليه ماء ساخن وانتظر حتى يصبح دافئاً واشربه مع تحليته بملعقة من العسل. الزنجبيل المطحون، هو مشروب مهم لحرق الدهون في الجسم، قم بإضافة ملعقة من الزنجبيل في كوب، واسكب عليه ماء ساخن، وتناول المشروب وهو دافئاً القرفة، مهمة للتخلص من زيادة الوزن ومن الدهون على الكبد كل ما عليك فعله هو إضافة ملعقة من القرفة إلى ماء ساخن وتركها حتى الغليان ثم اسكب المزيج في الكوب واشربه وهو دافئاً. علاج دهون الكبد بالأطعمة هذه الأطعمة تحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية إلى جانب أنها مفيدة في التخلص من دهون الكبد الزائدة، وهي: تناول الأطعمة التي لا تحتوي على أي نسبة من نسبة الكوليسترول، مما يساعد على تنشيط الكبد والتقليل منن نسبة الكوليسترول في الدم عن طريق اتباع نظام غذائي صحي مثل اللوبيا والفاصوليا والفلفل الأخضر. تناول الأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان والحمص. استبدل النشويات بـ الحبوب الكاملة، استبدل الأرز الأبيض بالأرز البني والمكرونة العادية بمكرونة القمح السمراء. ابتعد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون مثل الزبد والزيوت المهدرجة والتي توجد في الوجبات السريعة والمقليات. ابتعد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات مثل المخبوزات المصنعة من الدقيق الأبيض والشيكولاتة والمشروبات الغازية والحلويات. تناول الأسماك، لاحتوائها على زيت الأوميجا3 الذي يقلل من نسبة الدهون على الكبد. أضف الزيوت الطبيعية إلى الأطعمة، كبديل للزيوت المهدرجة والسمن النباتي، مثل زيت بذور الكتان وزيت الزيتون وزيت دوار الشمس وزيت جوز الهند. تناول الخضروات التي لا تحتوي على نسبة عالية من السكروز الموجود في الخضار بشكل طبيعي وتوجد في البقوليات مثل العدس والفول، والجزر والخس و البروكلي والكوسة والخيار والكرفس، ومن الأفضل تناول الخضروات بدون طهيها أو إضافة التوابل عليها. تناول المكسرات مثل الفول السوداني تناول البروتين الخالي من الدهن مثل الدجاج مع نزع الجلد والابتعاد عن الدهون الموجودة في لحوم البط. اقرأ أيضاً: 5 أطعمة تقلل من نسبة الكوليسترول في الدم علاج دهون الكبد بالطرق الطبيعية هذه الطرق فعالة في علاج دهون الكبد ويمكنك استخدامها في المنزل، وهي: خل التفاح يحتوي خل التفاح على مواد مضادة للأكسدة، تساعد على التخلص من الالتهابات، كما أنه علاج فعال وطبيعي لدهون الكبد وهذا لأنه يساعد على حرق الدهون والتخلص من الدهون المترسبة. علاج دهون الكبد بخل التفاح أضف ملعقة من خل التفاح إلى كوب من الماء الفاتر، ويمكنك إضافة ملعقة من العسل للتحلية، واشرب هذا المشروب مرتين يومياً، قبل الإفطار وقبل العشاء.

الليمون يوجد فيتامين ج في الليمون الذي ينتج في الجسم مواد مضادة للأكسدة تساعد على حرق الدهون وإنتاج إنزيمات الكبد، وبالتالي يساعد الليمون على تنشيط الكبد وطرد السموم في الجسم. علاج دهون الكبد بالليمون قم بعصر ليمونة على علبة زبادي وتناوله يومياً بدلاً من العشاء. الطريقة الثانية قم بعمل عصير ليمون مع الماء الدافئ، واشرب هذا المشروب مرتين في الأسبوع. اقرأ أيضاً: فوائد الليمون الصحية وأضرار الإفراط في تناوله في الختام؛ عند اتباع علاج دهون الكبد بالطرق الطبيعية اعلم أن العلاج سيأخذ مدة أطول لهذا فعليك بجانب الدواء التحلي بالصبر واستشارة الطبيب حول تفاعل هذه الأعشاب الطبيعية مع الأدوية، ونرجو أن نكون قدمنا لكم جميع المعلومات المتعلقة بـ علاج دهون الكبد وطرق العلاج الطبيعية وبالأطعمة.