“الاحتلال الإسرائيلي ” يقرر بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية منذ 20 عاماً

متابعات-فجر :

وافقت الحكومة الإسرائيلية على بناء أول مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من عشرين عاما.

وجاء في تصريح صدر بعد اجتماع للمجلس الأمني المصغر في الحكومة الاسرائيلية إن “بناء المستوطنة سيجري في منطقة إميك شيلو بالقرب من نابلس”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفاوض في الوقت ذاته مع الحكومة الأمريكية بشأن الحد من النشاط الاستيطاني.

وأدان مسؤولون فلسطينيون القرار الإسرائيلي بينما لم يصدر بعد تعليقا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التصويت لصالح القرار الإسرائيلي.

وستستخدم المستوطنات الجديدة لإيواء الأسر اليهودية التي تم إجلاؤها من مستوطنة عامونا بعد أن قضت المحكمة العليا في إسرائيل أنها بنيت بصورة غير قانونية على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة.

وتعهد نتنياهو لسكان عامونا أنه سيتم إيجاد منطقة جديدة لإقامتهم.

وتعد قضية المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ أمد طويل مصدرا للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويعيش أكثرمن 600 ألف يهودي في نحو 140 مستوطنة بنيت بعد الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية عام 1967.

ويعتبر القانون الدولى بناء المستوطنات غير قانوني.

وشعرت الحكومة الإسرائيلية المؤيدة الاستيطان، التي كانت على خلاف حاد مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بالجرأة بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير الماضي.

ومنذ ذلك الحين صرحت ببناء 6000 آلاف منزل استيطاني، في أكبر زيادة لبناء المستوطنات منذ أعوام.