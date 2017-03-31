نصائح للحماية خصوصيتك على متصفح “Google Chrome”

متابعات-فجر :

لا يزال متصفح كروم التابع لجوجل يتربع على قائمة المتصفحات الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم لغاية يومنا هذا.

وعلى الرغم من قوة المتصفح والمزايا العديدة التي يُقدمها إلا أنه لا يُعد الخيار الأنسب للمستخدمين الذين يولون أهمية كبرى للخصوصية.

فالإعدادات الافتراضية للمتصفح تسمح بجمع بيانات المستخدم وبتتبع سجل التصفح الخاص به وهي الطريقة التي تُقدم بها جوجل إعلانات مستهدفة للمستخدمين.

لكن إن كنت ترغب بالحصول على تجربة تصفح مع الحفاظ على خصوصيتك على جوجل كروم فإليك 5 نصائح فعالة

استخدم محرك بحث لا يتتبعك

بعيداً عن محرك بحث جوجل، تتوفر بعض البدائل التي تسمح للمستخدم بالبحث عبر الإنترنت والمحافظة على الخصوصية دون إمكانية التتبع أو تسجيل البيانات.

ويُعتبر محرك دك دك جو DuckDuckGo أحد أنسب الخيارات المتاحة حالياً، فالمحرك يقوم بتشفير بياناتك بالكامل ولا يقوم بتتبع أي عملية بحث قمت بها.

أما أن كنت ترغب بالحصول على نفس النتائج من محرك بحث جوجل والمحافظة على خصوصيك في آن واحد، فيمكنك الاعتماد على محرك بحثStartpage الذي يقدم لك نتائج بحث جوجل دون أن يتتبعك أو يخزن بياناتك.

احذف ملفات تعريف الارتباط تلقائياً

من خلال ملفات تعريف الارتباط يُمكن للمواقع إنشاء ملفات داخل جهازك بهدف تخزين معلومات معينة لتحديد سلوكك على الإنترنت.

لذلك يُمكن أن تستمتع بتجربة تصفح أكثر خصوصية من خلال تفعيل ميزة الحذف التلقائي لملفات تعريف الارتباط على متصفح كروم.

فعل ميزة عدم التعقب

ولمنع مواقع الويب من تتبع نشاطك على الويب، فيمكنك تفعيل ميزة عدم التعقب للحصول على خصوصية أكبر أثناء تصفح الإنترنت.

ولتفعيل الميزة اتبع الخطوات التالية:

الإعدادات – Settings

عرض الإعدادات المتقدمة – Show Advanced Settings

ومن الخصوصية:

ضع علامة (√) داخل المربع الخاص بخيار “إرسال طلب عدم التعقب مع زيارات التصفح” – Send a ‘Do Not Track’ request with your browsing traffic

التصفح المتخفي

يتيح متصفح جوجل كروم إمكانية التصفح بسرية تامة دون الاحتفاظ بسجل الزيارات من خلال تفعيل وضع المتصفح المتخفي، ويُمكنك البدء باستعمال هذا الوضع بكل بساطة عبر الضغط على CTRL+SHIFT+N من لوحة المفاتيح وستظهر لك نافذة التصفح المتخفي مباشرة.

امنع المواقع من تتبع موقعك الجغرافي

كما يُمكنك منع المواقع الإلكترونية التي تزورها يومياً من تتبع موقعك الجغرافي وإضفاء المزيد من الخصوصية على تجربة التصفح.