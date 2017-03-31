“الدفاع المدني” السيطرة على حريق نشب في 4 مزارع ومنزلين ب” دومة الجندل “

متابعات-فجر :

نشب حريق بأربع مزارع ومنزلين متجاورين بمحافظة دومة الجندل، أمس الخميس، دون وقوع إصابات بفضل الله وتوفيقه.

و أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث حريق بأحد مزارع العباس وعلى الفور تحركت الفرق اللازمة للموقع ووجد الحريق في مجموعة أشجار نخيل بأربعة مزارع متجاورة وقد امتد الحريق إلى منزلين بفعل نشاط الرياح السطحية حيث تأثر أولهما بحريق في سطح المنزل والآخر في صندقة خشبية بفناء المنزل الآخر، وقال الرويلي،بأنهُ وقد تمت السيطرة على الحريق وإخماده، ولم ينتج أي إصابات أو وفيات بفضل الله ومنته.