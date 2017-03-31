القيادة الرشيدة تهنئ رئيس المجلس الأوروبي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً

واس-فجر :

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لدولة السيد دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للمجلس.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات له بالنجاح.

من جهته؛ بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة لدولة السيد دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للمجلس، وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق الأماني له بالتوفيق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لدولة السيد دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للمجلس، وعبر سمو ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات له بالتوفيق والسداد.