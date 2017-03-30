محكمة في “كوريا الجنوبية” تؤيد إصدار أمر باعتقال الرئيسة المعزولة

متابعات-فجر :

قالت محكمة في كوريا الجنوبية إنها أيدت إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيسة المعزولة باك جون-هاي التي تم عزلها من منصبها في مارس بسبب مزاعم تلقيها رشاً. ويمكن احتجاز باك لمدة تصل إلى 20 يوماً أثناء التحقيق معها في اتهامات من بينها الرشوة وإساءة استغلال السلطات الرئاسية. وكانت النيابة طلبت الاثنين الماضي بحبس الرئيسة السابقة احتياطياً ووافقت المحكمة على ذلك بعد عقد أمس الخميس جلسة امتدت لنحو تسع ساعات حضرت فيها بارك وأجابت على أسئلة القضاة. وفقدت الرئيسة السابقة (65 عاماً) الحصانة الرئاسية في 10 مارس حين صدقت المحكمة الدستورية على إقالتها، والتي كانت الأغلبية البرلمانية أقرتها في ديسمبر الماضي.