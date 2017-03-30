عاجل || اعتداء على استشاري جراحة مخ و أعصاب بمستشفى بيشة… والصحة تؤكد التمسك بحقوقها

بيشة – فجر



وقعت قبل قليل حادثة اعتداء وضرب وتلفظ بألفاظ غير لائقة ، تعرض لها استشاري جراحة المخ والأعصاب ، بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة ، فيما تم إدخال الطبيب المعتدى عليه للمستشفى لتلقي العلاج اللازم .

وقال عبدالله الغامدي، المتحدث الرسمي لصحة بيشة لـ “فجر” :” وقعت بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، حادثة اعتداء باللفظ والضرب على استشاري جراحة المخ والأعصاب، والتي أدخل على إثرها للمستشفى للتنويم ولتلقي العلاج ” .

وأضاف “الغامدي” :” تم إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة، والصحة تؤكد على تمسكها بكامل حقوقها وحقوق الكوادر الطبية بصفة خاصة وموظفيها عامة