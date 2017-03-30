أمانة عسير تزيل 2000 متر مربع من التعديات في حي المنسك

متابعات – فجر

واصلت أمانة منطقة عسير إزالة التعديات الموجودة على الأودية بحي المنسك، حيث تمت إزالة قرابة 2000 متر مربع.

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة المهندس عبد العزيز الرمثي، وأكد أن الأمانة سبق وأن أزالت العديد من هذه التعديات بحي المنسك وستواصل أعمال الإزالة حتى يتم الانتهاء منها نهائياً.

وأضاف الرمثي بأن أعمال الإزالة تحظى بمتابعة مستمرة من أمين منطقة عسير صالح القاضي الذي وقف على الطبيعة عدة مرات، وشدد على ضرورة عدم التهاون في أي تعدي كان.

منوهاً بأن حملة الإزالة، اشتركت فيها عدة وكالات وإدارات داخل الأمانة ومنها وكالة التعمير والمشاريع ووكالة الأراضي والمساحة ووكالة الخدمات.