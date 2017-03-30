“الخدمة المدنية”: الإعلان عن الوظائف الإدارية مساء اليوم

متابعات – فجر

أكدت وزارة الخدمة المدنية، اليوم (الخميس)، أنه سيتم الإعلان عن الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الوظائف الإدارية)، مساء اليوم، وفق ما ورد في الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية، كما أوضح المتحدث الرسمي للوزارة حمد المنيف، مضيفا أن التقديم للوظائف الإدارية يبدأ اعتبارا من يوم (الأحد) القادم.

وتعتمد خطة الإعلانات على ما تزود به وزارة الخدمة المدنية من قبل الجهات الحكومية حسب الفترات المحددة في كل إعلان، ويحق للوزارة التعديل على مواعيد طرح الإعلانات الوظيفية أو إلغائها وإضافة إعلانات أخرى متى ما رأت مناسبة ذلك.

والاختبار المهني (تقييم 1 (محدد للجامعيين من الرجال، على المرتبة السادسة والسابعة، ويتم الاختيار من خلال المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، ويمكن الرجوع للمركز لمعرفة الخطة الزمنية لمواعيد الاختبار. أما نوعية الوظائف فهي: الوظائف المشمولة باللائحة الصحية، الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، الوظائف الهندسي.