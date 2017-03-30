الخدمة المدنية تدعو الخريجين والخريجات للتقدم على (1894) وظيفة حكومية

واس – فجر

دعت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الراغبين في التقدم لتلك الوظائف (رجال / نساء) سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة لتقديم طلباتهم عبر برنامج جدارة.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان يهدف إلى شغل الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام(رجال/ نساء) التي تلقت وزارة الخدمة المدنية طلبات إشغالها في نظام جدارة إلى تاريخ 24 /6 /1438هـ.

ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على موقع الوزارة الالكتروني www.mcs.gov.sa.