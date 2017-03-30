المملكة تُودع حصتها في ميزانية السُلطة الفلسطينية

واس – فجر

أودع الصندوق السعودي للتنمية مبلغ 30.8 مليون دولار أمريكي إلى حساب وزارة الفلسطينية .

وأوضح معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جماعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبد العزيز قطان أن المبلغ يمثل قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية للفترة من ديسمبر 2016 م حتى مارس 2017 بواقع 7.7 مليون دولار شهريًا .

وأكد أن المملكة العربية السعودية ستستمر في دعم القضية الفلسطينية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية كافة .