ولي ولي العهد يقلد نائب رئيس اللجنة العسكرية الصينية وشاح الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية

متابعات _فجر

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالرياض اليوم معالي نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية الفريق أول الطيار شيوي تشي ليانغ وشاح الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية.

كما جرى خلال اجتماعهما استعراض العلاقات السعودية الصينية خاصة المتعلقة بالجانب العسكري، وبحث فرص تطويرها ،وذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية.

حضر الاجتماع معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية اللواء جارالله العلويط وقائد القوات الجوية المكلف اللواء محمد العتيبي وعدد من كبار المسؤولين.

فيما حضر من الجانب الصيني نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء شاو يوان ونائب رئيس هيئة تطوير المعدات الفريق ليو شنغ وقائد القوات البحرية ونائب قائد المنطقة الجنوبية العسكرية اللواء بحري دونغ جون ومدير مكتب التعاون العسكري الدولي للجنة العسكرية المركزية اللواء بحري غوان يو في ومدير مكتب نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية العميد بحري لي وي ومدير إدارة شئون آسيا الغربي وإفريقيا باللجنة العميد رين جو والسفير الصيني لدى المملكة لي هوا شين والملحق العسكري الصيني لدى المملكة العميد وانغ وين لنغ.