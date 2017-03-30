جموع المصلين تشيع شهيد الواجب الجندي محمد الغاوي

واس_فجر

شيعت جموع المصلين في محافظة المجاردة بمنطقة عسير عقب صلاة عصر اليوم ، شهيد الواجب الجندي محمد بن علي الغاوي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي ، يتقدمهم محافظ المجاردة يحي بن عبد الرحمن آل حموض وعدد من مدراء الإدارات الحكومية وأهالي المحافظة وعدد من الضباط والأفراد .

ونقل محافظ المجاردة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- وتعازي سمو أمير منطقة عسير لذوي الشهيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما عبر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره .