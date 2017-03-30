مدير خدمات مياه جازان وصندوق الموارد يبحثان توظيف الكوادر الوطنية بمشروعات المياه بالمنطقة

متابعات _فجر

التقى مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر بمكتبه بالإدارة اليوم مدير مكتب صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف ” بمنطقة جازان المهندس مروان بن هاشم العطاس.

وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل إدارة خدمات المياه وصندوق الموارد البشرية بالمنطقة والخطط والآليات الكفيلة بتحقيق الاستفادة المثلى من الباحثين عن العمل والمهارات الوظيفية الأساسية المتقدمين لدى الصندوق وتمكنهم من تحديد مساراتهم المهنية , والاستفادة منهم بالعمل في مشروعات المياه والصرف الصحي التابعة لإدارة خدمات المياه بمختلف محافظات ومراكز المنطقة , بما يسهم في توفير الفرص الوظيفية لأبناء الوطن ويمكنهم من العمل بالمجالات المهنية المتوافرة لدى خدمات المياه بجازان والشركات المتعاقدة معها بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم ووطنهم بالخير والفائدة.