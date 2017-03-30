وكيل وزارة التعليم : مبادرة التحول نحو التعلم الرقمي تواكب رؤية الممملكة ٢٠٣٠

متابعات_ فجر

أكد وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد بن عطية الحارثي، أن وكالة المناهج والبرامج التربوية برامج التعليم الرقمي ستكون للمستويات والمراحل الدراسية كافة بما فيها برامج التربية الخاصة و المكفوفين.

وأبان أن توقيع مبادرة التحول نحو التعلم الرقمي، تهدف للتطور في مجال التقنية والاستفادة من إمكاناتها في دعم عملية التعليم والتعلم ، ومواكبة برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وقال الحارثي : إن وزارة التعليم بإطلاقها البرنامج اتخذت من الطالب – نواة العملية التعليمية – محورًا أساسيًا في سعيها إلى خلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد على التقنية في إيصال المعرفة إلى الطالب، وزيادة الحصيلة العلمية له، كما أنها تدعم تطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية.

وأشار إلى أن البرنامج سيمر بعدة مراحل حتى يتم تطبيقه في المدارس كافة، مبينًا أن المرحلة الأولى من التطبيق ستكون في ثلاث مناطق تعليمية ثم يطبق تدريجيًا على بقية المدارس ، كما أن العمل سيبدأ خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2017 – 2018.

وأفاد بأن التجربة ستخضع للتقييم لقياس نجاحها، وأثر التطبيق على المستوى المعرفي للطلاب حتى يتحقق هدف البرنامج، التحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية.

من جهته بين الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لتقنيات التعليم الدكتور يوسف بن أحمد العوهلي أن الشركة ستقدم كامل الدعم الفني والتقني للوزارة وستسهم في تدريب المعلمين، والطواقم الإدارية في المدارس، وإدارات التعليم، بالإضافة لتثقيف الطلاب، وأولياء الأمور.