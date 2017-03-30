سمو ولي العهد يرأس اجتماع لجنة الحج العليا

متابعات _فجر

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا – حفظه الله – في مكتب سموه بوزارة الداخلية اليوم اجتماع لجنة الحج العليا بحضور أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي أعضاء اللجنة.

وأكد سمو ولي العهد في بداية الاجتماع أن رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان وتيسير رحلتهم الإيمانية إلى الأماكن المقدسة يأتي في ذروة اهتمام وعناية وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ومتابعته وحرصه المستديم وتطلعه الدائم نحو الارتقاء بمستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة لقاصدي الأماكن المقدسة طوال العام وفي مواسم الحج والعمرة على وجه الخصوص استشعاراً منه ـ رعاه الله ـ لقدسية وأهمية هذه الرسالة الإسلامية التي شرف الله بها هذه البلاد قيادة وشعباً .

ونوه سموه خلال الاجتماع بما تحقق من نجاح متميز لموسم حج العام الماضي وما يستوجبه أداء هذا الواجب العظيم من مضاعفة الجهد وبذل المزيد من العناية والاهتمام بما سيقدم خلال موسم الحج لهذا العام من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن وللمعتمرين والزوار والارتقاء بمستوى جودة ونوعية هذه الخدمات والتسهيلات.

أوضح ذلك معالي مستشار سمو وزير الداخلية أمين عام لجنة الحج العليا الدكتور ساعد العرابي الحارثي ، مبيناً أنه جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الصِّلة بشؤون الحج والحجاج ومتابعة مشروعات الحج وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف المجالات .

وأفاد معاليه أنه جرى استعراض وتقييم ما تم إنجازه من مشروعات في المشاعر المقدسة في سبيل استكمال منظومة الخدمات المطورة للعناية بالحجاج والمعتمرين وتسهيل أدائهم لمناسكهم بكل سكينة وأمن واطمئنان ومن ذلك تسهيل حركة ذوي الإعاقة في مشاعر الحج .

وفي ختام الاجتماع اتخذت التوصيات اللازمة حيال ما جرى مناقشته من موضوعات بهذا الشأن لاستكمال الرفع بها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه .