الربيعة يلتقي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية بدولة الإمارات

واس _فجر

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سعيد محمد الشامسي.

واطلع الشامسي على ما يقدمه المركز من أعمال إغاثية وإنسانية والجهود الإغاثية والإنسانية التي قدمها للدول المنكوبة في أرجاء العالم.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آلية التنسيق الخليجي وبحث سبل التعاون في ما يخص الاحتياج الإنساني بشكل عام وبالأخص في اليمن.