وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يصلون إلى الرياض

واس-فجر:

وصل أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم إلى الرياض، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 142 للمجلس الوزاري .

فقد وصل المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الأستاذ يوسف بن علوي بن عبدالله، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت،ومعالي وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر،والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني وزير الخارجية بدولة قطر ، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين، .

وكان في استقبالهم بمطار الملك خالد الدولي، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام القين وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى المملكة.