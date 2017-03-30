المدينة الساحرة “نينه بينه” في فيتنام

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نينه بينه هي أرض ساحرة ومدينة فريدة في فيتنام، تمتلك جميع المقومات السياحية لإسعادك بداية من المناظر الطبيعية الخلابة بين الجبال والأنهار والكهوف، والمعالم التاريخية والمعابد والحدائق الجميلة، فالسفر إلى تلك المنطقة الرائعة من العالم فرصة رائعة للاستجمام والترفيه والإمتاع .. فلماذا لا تخطط لاكتشافها؟

تقع نينه بينه حوالي 95 كيلو متر من هانوي، ويحيط بها هوا بينه وها نام إلى الشمال، وتتمتع بالتضاريس المتنوعة مع المناطق الجبلية في الغرب والشمال الغربي، والأجزاء الساحلية في الشرق والجنوب.

يمكن للزوار السفر إلى نينه بينه في جميع فصول السنة، ولكن أفضل وقت للذهاب ينحصر في الفترة من يناير إلى مارس في فصل الربيع، بحيث يمكن للسائحين الجمع بين السياحة ومشاهدة معالم المدينة في أجواء رائعة، وبالإضافة إلى ذلك، من نهاية مايو إلى أوائل يونيو هي فترة مثالية للسفر، ومناسبة جدا للسائحين الذين يحبون التقاط الصور خاصة لمزارع الأرز الرائعة.

ومع عدد كبير من الوديان والجبال المغمورة يمكن للمرء أن يرى صورة مصغرة من فيتنام في نينه بينه بفضل تشكيلة واسعة من الغابات والجبال والأنهار والبحار ومناطق الحدائق الوطنية.

لن تكتمل زيارتك إلى مدينة نينه بينه دون زيارة فان لونج تام كوك، وهي تلك المنطقة التي تعني “الكهوف الثلاثة” وهي كهف هانغ كا وهانغ جيونا وهانغ كوا، حيث يمكنكم الاستمتاع هناك بالمناظر الطبيعية الخلابة بما في ذلك الجبال والأنهار والكهوف مع مناخ بارد نسبيا، ناهيك عن روعة الرحلة التي تنطلق عبر القورب لمدة ثلاث ساعات على طول نهر “نجو دونغ”.