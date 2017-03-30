طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات تصطدم بأخرى في سنغافورة

متابعات-فجر:

اصطدمت طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات من طراز إيرباص 380، الخميس، مع طائرة من طراز بوينج 787 تابعة لشركة سكوت، على مدرج مطار تشانجى فى سنغافورة .

وقال متحدث باسم طيران الإمارات لصحيفة “الخليج تايمز”: “إن رحلة طيران الإمارات EK405 من سنغافورة إلى دبى تعطلت بسبب أضرار طفيفة لحقت بالطائرة”.

وأضاف أن “عمليات التفتيش الهندسية أكدت أن الطائرة بحاجة إلى بعض الإصلاحات، وقد تم توجيه المسافرين على متنها إلى رحلات بديلة”. واعتذرت شركة الإمارات للركاب عن الإزعاج الذى تسبب به الحادث، قائلة إنها تولى سلامة الركاب وطاقم الطائرة أهمية قصوى.

و قال متحدث باسم شركة سكوت السنغافورية لصحيفة محلية إن الرحلة TZ188 التى كانت متجهة إلى تيانجين بالصين تعطلت بسبب الاصطدام. وأضاف أن جميع الركاب وعددهم 303 شخصا، بالإضافة إلى 11 آخرين هم طاقم الطائرة بخير، وقد غادروا على متن طائرة بديلة فى وقت لاحق الخميس.