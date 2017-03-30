رودريجيز يفكر في الانتقال من ريال مدريد إلى نادي ألماني

متابعات-فجر:

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد الإسباني يرغب في الانتقال للعب في فريق بايرن ميونخ الألماني، بسوق الانتقالات الصيفية.

ويعاني رودريجيز من مشاركاته الضعيفة مع ريال مدريد هذا الموسم، مما جعل اللاعب يفكر جدياً في الرحيل، خاصةً بعد خروج بعض التقارير التي تشير لرغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب المرينجي بالاستغناء عن خدماته.

وذكرت صحيفة “الدايلي ستار” الإنجليزية أن ليفربول كان أول المهتمين بضم رودريجيز في الصيف، حيث يعتبر هدف قديم بالنسبة للريدز.

وأشارت الصحيفة أن ليفربول مستعد لدفع مبلغ 52 مليون إسترليني مقابل الظفر بخدمات الدولي الكولومبي صاحب الـ25 عام.

ولكن كشفت الصحيفة أن اللاعب يتمنى الانتقال للعب في بايرن ميونخ، ليكون مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي تولى من قبل تدريب ريال مدريد، وظهر معه بشكل مميز.