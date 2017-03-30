صحة الرياض تشارك في معرض يوم التمريض الخليجي بجامعة الملك سعود

متابعات -فجر

شاركت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة التمريض في معرض يوم التمريض الخليجي2017 الذي نظمته جامعة الملك سعود ممثلة بكلية التمريض في المستشفى الجامعي (تحت شعار معاك لنرعاك) ، ودشنه مدير الجامعة الدكتور بدران العمر ومعالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الاستاذ حمد الضويلع .

واكدت مديرة التمريض بصحة الرياض الاستاذة فاطمة الذياب أن المعرض اشتمل على مشاركة الشؤون الصحية بركن مميز حاكى فيه مهام التمريض في اطار مميز تناول شقين واستهدف الزوار من طلاب وطالبات كلية التمريض وايضاً المجتمع وكذلك مشاركة خاصة للطفل ، حيث تناول الشق الأول دليلك للوصل توعية الطلاب بالمسارالمهني للتمريض والمهام والمسؤوليات والتدرج الوظيفي، وكذلك توعية المجتمع با اهم الممارسات الصحيحة للتعامل مع الطفل الرضيع في حالات الاختناق ، والاصابات في حال عدم استقرار العلامات الحيوية للاطفال .

واشارت الذياب أن المشاركة في الشق الثاني ركزت على تصميم ركن للاطفال وفق احدث الأساليب التعليمية من خلال اللعب حيث ترتبط الصورة الذهنية لدى الطفل في اطار قصصي مسلي بالأدوار التمريضية الصحيحة التي يقوم بها الممرض وكذلك العيادة التمريضية المصغرة للأطفال.