واس_فجر

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في محافظة جدة، فيما يلي نصه :

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم / إبراهيم بن محمد بن عطية الله الزبيدي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل / سعيد بن محمد بن حسين الزبيدي – سعودي الجنسية -، وذلك بضربه بعصا على رأسه وفي مواقع متفرقة من جسده.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وتأجيل استيفائه إلى بلوغ ورشد القاصر من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، ثم ألحق أخيراً بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصر ومطالبته مع بقية الورثة باستيفاء القصاص بقاتل مورثهم، وأُيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / إبراهيم بن محمد بن عطية الله الزبيدي ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الخميس 2 / 7 / 1438هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.