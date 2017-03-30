افتتاح العيادة النفسية بمستشفى بني مالك العام بجازان

متابعات _فجر

افتتحت وزارة الصحة العيادة النفسية الملحقة بمستشفى بني مالك العام إضافة إلى قسم الخدمات الاجتماعية ومكتب الأخصائي النفسي، حيث بدأت العيادة في استقبال الحالات وتقديم الخدمة العلاجية المناسبة.

ويعمل في العيادة طبيب نفسي وأخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي وممرض، وتقدم العيادة خدمات استشارية وعلاجية لحالات اضطرابات القلق والمزاج واضطرابات الاكتئاب واضطرابات النوم واضطرابات الفصام المستقر الحالات، كما توفر العيادة إمكانية إجراء المقاييس النفسية واختبارات الذكاء للأطفال والكبار ومقياس “بيك” للاكتئاب ومقياس تايلور للقلق.

كما تقدم العيادة الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى ويتم تحويل الحالات الطارئة والحرجة، التي تحتاج إلى تنويم إلى مستشفى الأمل والصحة النفسية لتلقي العلاج اللازم.