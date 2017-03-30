مركز القلب بالمدينة المنورة ينجح في إنقاذ رضيع من ورم نادر

متابعات _فجر

نجح فريق طبي متخصص في مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة في إنقاذ حياة طفل رضيع لم يتجاوز عمره (3) أشهر بعد أن أشتبه بوجود ورم على قلبه .

وكان قسم قلب الأطفال بالمركز قد استقبل طفلاً رضيعاً يعاني من ضعف في عضلة القلب أثرت على عملية الإنقباض وضخ الدم للجسم بسبب تجمع سوائل بكميات كبيرة حول القلب، وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والتصوير التلفزيوني تبين وجود ورم محيط بالقلب يبلغ حجمه (3) سم2 مسبباً زيادة السوائل حول القلب، وعلى الفور أدخل الطفل إلى غرفة العمليات بصورة عاجلة لإزالة السوائل في المرحلة الأولى حول القلب ووضع أنبوب داخل الغشاء التأموري حول القلب حتى أستقرت حالته ،ثم أجريت للطفل عملية قلب مفتوح تكللت بالنجاح بواسطة الفريق الجراحي الخاص بالأطفال وأزيل الورم بفضل الله .

وحالة الطفل الآن مستقرة ويتمتع بصحة جيدة بعد أن تماثل للشفاء داخل العناية المركز وتم السماح لذويه بخروجه من المركز.