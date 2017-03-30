برنامج تدريبي للكادر الطبي المشارك في مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الإبل

متابعات -فجر

أنهت إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بصحة الرياض امس الاربعاء برنامجها التدريبي في مكافحة العدوى للكادر الفني المشارك في مزاين الإبل وذلك في مستشفى رماح العام ،وذلك في ظل الاستعداد المستمروالجاهزية القصوى لتنفيذ الخطة الصحية لمهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الإبل

وتم تدريب العاملين على التعامل مع بعض الحالات المصابة بالامراض المعدية وتدريبهم على التعامل مع حالات الامراض التنفسية .

كما تدربوا على اختبار الكمامة عالية الكفاءة والطريقة الصحيحة للبس وخلع وسائل الحماية الشخصية وكيفية غسل الايدي وتعقيمها .

وتشارك صحة الرياض في مهرجان مزاين الإبل عبر عيادات مجهزة وكوادر فنية من أطباء وفنيين . وتقدم خدماتها العلاجية والتوعية لزوار المهرجان على مدار 24 ساعة يوميا بالتعاون مع مستشفى رماح العام الذي جهز كافة الترتيبات والاطقم الطبية المدربة لتقديم خدماته الصحية للزوار بمتابعة مدير المستشفى الاستاذ ظافر الشهري وزملاءه منسوبي المستشفى .