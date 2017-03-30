القوات البرية تفتح باب القبول والتسجيل للراغبين بالالتحاق في الخدمة العسكرية اليوم

متابعات _فجر

أعلنت اللجنة المركزية بقيادة القوات البرية الملكية السعودية اليوم (الخميس) ولمدة أسبوعين، عن فتح التسجيل الإلكتروني والقبول للطلبة الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية برتب وكيل رقيب وعريف وجندي أول.

فيمااشترطت القيادة للتقديم أن يكون المتقدم قد حصل على دبلوم معهد الإدارة العامة أو الكلية التقنية أو ما يعادلها أو دبلوم لا يقل عن عام بعد الثانوية العامة في تخصصات الحاسب الآلي مشتملةً برمجة وشبكات وصيانة ومشغل حاسب.

وطالبت الراغبين في التقدم إلى زيارة بوابة الوظائف بالموقع الإلكتروني للقوات البرية لمعرفة كل التفاصيل.