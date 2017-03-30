أطعمة يجب تجنبها في المساء لأنها قد تصيبك بالأرق

متابعات-فجر :

توجد الكثير من العادات السيئة التي نفعلها في المساء دون أن ندرى حجم الضرر الذي نلحقه بأجسامنا وبصحتنا، ومن هذه العادات السيئة هي تناول الطعام في الليل، ولكن هناك اطعمة لا تأكلها في المساء مهما حدث لأنها تتسبب في حدوث العديد من الأضرار بالإضافة إلى الأرق، والآن .. تعرفوا على هذه الأطعمة

أطعمة لا تأكلها في المساء الشوكولاتة : يجب تجنب تناول الشوكولاتة في المساء لأنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر حيث أنها تؤدي إلى منح الطاقة للجسم وهذه الطاقة تمنعك من النوم ليلاً، كما أنها تحتوي أيضاً على كميات كبيرة من الكافيين، و بالتالي فهي تتسبب في حدوث الأرق.

القهوة : الجميع يحرص على شرب القهوة صباحاً لأنها تمنح الجسم النشاط، لذلك يجب الابتعاد عن شرب القهوة في المساء، حيث أنها تحتوي على كمية كبيرة من الكافيين الذي يؤدي إلى تنبيه الجهاز العصبي المركزي في الجسم، وبالتالي تؤدي إلى عدم القدرة على النوم وتتسبب في الأرق، ولكن إذا كنت تريد شرب القهوة يجب أن تشربها قبل النوم بـ 6 ساعات.

الطعام الحراق : إن تناول الطعام الحراق أو الحار قبل النوم يجعل المعدة غير قادرة على هضم الطعام وبالتالي يتسبب في حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، وهذا بالطبع يؤدي إلى عدم الراحة أثناء النوم، وهناك بعض الدراسات التي توصلت إلى أن الطعام الحراق قد يؤدي إلى الكوابيس خلال النوم. الأطعمة المليئة بالدهون : إن الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالدهون يؤثر على النوم في المساء، حيث أشارت دراسة أجريت في جامعة كاليفورنيا إلى أن تناول الأطعمة المليئة بالدهون يؤدي إلى حدوث خلل واضطرابات في النوم.

اللحوم الحمراء : يجب تجنب تناول اللحوم الحمراء في المساء حيث أنها تحتوي على كميات كبيرة من البروتين الذي يحتاج إلى مجهود كبير من المعدة حتى يتم هضمها، وهذا الأمر يؤدي إلى حدوث عسر الهضم الذي يتسبب في العديد من المشاكل التي تؤثر على القدرة على النوم، كما أن اللحوم تحتوي على أحماض أمينية تعمل على تحفيز الجسم على الاستيقاظ.

الحلوى : بالطبع إن الحلوى لها دور هام في تحسين المزاج العام، ولكن نظراً لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر فإنها ستؤثر على الرغبة في النوم بل وربما تتسبب في الأرق.

المشروبات الغازية : يجب الابتعاد تماماً عن شرب المشروبات الغازية قبل النوم لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السكر و الكافيين، وهذه المواد تؤثر على النوم وتسبب الأرق والعديد من المخاطر الصحية.

بعض الفواكه و الخضروات : إن الخضروات والفواكه من الأطعمة المفيدة للصحة ، ولكن تناول بعض الأنواع قبل النوم قد يؤدي إلى حدوث الكثير من المشاكل، فتناول الطماطم يسبب الشعور بالحموضة، كما أن تناول الكرنب و القرنبيط و التوت و البرتقال يؤدي إلى حدوث انتفاخات ومشاكل في المعدة والقولون، مما يجعل النوم أمراً صعباً.

الوجبات السريعة : هناك اطعمة لا تأكلها في المساء حتى لو كنت تشعر بالجوع ألا وهي الوجبات السريعة حيث أنها تحتوي على كميات كبيرة من الدهون التي تزيد من فرص الإصابة بالسمنة، لذلك يجب الحرص على الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة في المساء حتى ولو كانت خفيفة.

شرب الكثير من الماء : على الرغم من أهمية الماء للجسم والصحة حيث أن جسم الإنسان يتكون من 50% إلى 75% من الماء، ويتم خسارة ما بين 2 إلى 3 لتر يومياً من الماء، إلا أنه يجب الابتعاد عن شرب كميات كبيرة من الماء قبل النوم حيث أنها تزيد من عدد مرات الذهاب إلى التواليت ( الحمام ) أثناء النوم.

الأدوية : على الرغم من أن الأدوية ليست من الأطعمة إلا أن أخذ بعض الأدوية يؤثر على النوم بل أنها قد تتسبب في الأرق، لذلك يجب استشارة الطبيب باستبدال بعض الأدوية بأخرى لا تؤثر على النوم، أو تنظيم مواعيد الأدوية مع الطبيب وأخذها في مواعيد بعيدة عن وقت النوم.