استشهاد فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة القدس

متابعات-فجر :

استُشهدت فلسطينية، أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة باب العمود في القدس المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت قامت قوة باعتقال فتى فلسطيني والاعتداء على شقيقه بالضرب المبرح في بيت لحم، في وقت وضعت إسرائيل قواتها في حالة تأهب بائن تحسباً لاحتجاجات يقوم بها الفلسطينيون اليوم لإحياء يوم الأرض. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها «بلّغت باستشهاد سهام راتب نمر (49 عاماً)، وهي والدة شهيد من القدس المحتلّة، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليها في منطقة باب العامود في المدينة المقدسة».وفي أعقاب ذلك، أغلقت قوات الاحتلال كامل المنطقة، بما في ذلك أبواب البلدة القديمة من القدس، في وقت كانت فيه الشهيدة تنزف على الأرض ومُنعت طواقم الإسعاف من الاقتراب منها ومساعدتها. من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تمكنت «من الوصول للسيدة في باب العمود، لكنها قامت بعلاج سيدة ثانية تعرضت للضرب، وإن إصابتها طفيفة». اعتقال وتعد وفي السياق اعتقلت وحدات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، شابا في منطقة سوق الحلال في بيت لحم، واعتدت على شقيقه بالضرب المبرح. إلى ذلك أكدت رئيس الإحصاء الفلسطيني علا عوض سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من ثلثي الأراضي الفلسطينية، حيث لم يتبق للفلسطينيين سوى 15في المئة من مساحة الأراضي الفلسطينية. يأتي ذلك عشية الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 41 ليوم الأرض، ردًا على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة 21 ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث والنقب في الثلاثين من مارس عام 1967.