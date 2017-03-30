الأمم المتحدة : مقتل أكثر من 300 مدني منذ بدأ عملية استعادة غرب الموصل

متابعات-فجر :

قتل 307 مدنيين على الأقل، وأصيب 273 آخرون في غرب الموصل، بين 17 فبراير و22 مارس، خلال الهجوم الذي أطلقته القوات العراقية ضد تنظيم داعش، كما أعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء. وأوضح المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف روبرت كولفيل، أن “هذه المعلومات تحققت منها الأمم المتحدة التي لا تنسب هؤلاء القتلى لأي من أطراف النزاع”.وأضاف أن “الحصيلة يمكن أن ترتفع في الأيام المقبلة لأن الأمم المتحدة تلقت تقارير لم تتحقق منها بعد تشير إلى سقوط 95 قتيلاً مدنياً على الأقل بين 23 و26 مارس الحالي.وتشن القوات العراقية بدعم جوي من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش هجوماً لطرد الإرهابيين من ثاني مدن العراق.ويحقق العراق ووزارة الدفاع الأمريكية في تقارير أشارت إلى مقتل عشرات أو حتى مئات الأشخاص في الأيام الماضية في غارات التحالف الدولي.وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، إنه “يرحب بهذه التحقيقات وأن مكتبه لم يحمل مباشرة التحالف أي مسؤولية عن سقوط ضحايا لكنه دعا إلى “مراجعة عاجلة للتكتيك المتبع لضمان خفض الأثر على المدنيين إلى الحد الأدنى”.وفيما أشارت تقارير أيضاً إلى أن إرهابيي تنظيم داعش يستخدمون المدنيين دروعاً بشرية في المباني المحيطة بغرب الموصل، لفت كولفيل إلى أنه “ليس من السهل” ضمان عدم تعرض غير المقاتلين للخطر.وأضاف للصحافيين في جنيف “ما نقوله هو أنه في هذه الظروف يجب توخي الحذر الشديد”.وفر أكثر من 200 ألف مدني من غرب الموصل الشهر الماضي بحسب السلطات العراقية. لكن لا يزال هناك حوالي 600 ألف في المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين، بحسب الأمم المتحدة.