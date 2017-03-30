قتلى وجرحى في تفجير شاحنة مفخخة عند نقطة سيطرة جنوبي بغداد

متابعات-فجر :

قالت مصادر بالشرطة، مساء أمس الأربعاء، إن 13 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 40 آخرون عندما انفجرت شاحنة ملغومة في نقطة تفتيش عند المدخل الجنوبي للعاصمة العراقية بغداد. وأضافت المصادر أن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى مستشفيات قريبة والجثث إلى دائرة الطب العدلي”.يذكر أن العاصمة العراقية بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.