جازان.. “دوريات الأمن” تلقي القبض على وافد قام بسرقة محلين للذهب و المجوهرات

متابعات-فجر :

أطاحت دوريات اﻷمن بمنطقة جازان بوافد عربي يبلغ من العمر 23 عاماً؛ إثر قيامه بتنفيذ عمليتي سرقة من محلين للذهب والمجوهرات أحدهما بمدينة جازان، والآخر بصبيا.

حيث ورد بلاغاً من صاحب محل للذهب والمجوهرات بالسوق الداخلي بمدينة جازان، يفيد بقيام شخص بسرقة كمية من الذهب والفرار لجهة غير معلومة.

وبناء على ما ورد في البلاغ، فقد تم الانتقال للموقع ومعاينته، والاستعانة بما توفر من معلومات، وأسفرت جهود أمن جازان، عن رصده أثناء قيامه بمحاولة عرض جزء من الذهب المسروق ﻷحد المحلات بمحافظة صبيا، فتم استدراجه والقبض عليه حيث عثر بحوزته على كمية أخرى من الذهب؛ اتضح بأنه قام بسرقتها من أحد المحلات في وقت سابق،

فتم اتخاذ اللازم حياله وتحفظ على المضبوطات وتسليمه لجهة الاختصاص.