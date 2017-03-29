تركيا تعلن انتهاء عملياتها العسكرية في شمال سوريا

متابعات-فجر :

ذكر مجلس الأمن القومي التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، أن الحملة العسكرية في سوريا “انتهت بنجاح”.

وأوضح مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان أن الهجوم الذي استغرق نصف السنة في سوريا قد “انتهى بنجاح”. كما أكد رئيس الوزراء بن علي يلديريم انتهاء العملية لكنه لم يستبعد حملات عسكرية جديدة داخل سوريا.

وكانت تركيا شنت في اغسطس الماضي عملية “درع الفرات” في شمال سوريا من أجل أن تبعد عن حدودها الجنوبية كلا من تنظيم “الدولة الإسلامية” الجهادي وقوات سوريا الديموقراطية التي تغلب عليها ميليشيات كردية تعتبرها أنقرة “إرهابية”.

وفي إطار هذه العملية تمكنت الفصائل السورية التي تدعمها تركيا من طرد الجهاديين من مدن عدة بينها جرابلس والراعي ودابق وأخيرا مدينة الباب حيث تكبد الجيش التركي خسائر فادحة.