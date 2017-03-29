برشلونة يصف عقوبة “الفيفا” ضد ميسي بـ “الغير عادلة”

وكالات – فجر

انتقد برشلونة قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإيقاف ليونيل ميسي أربع مباريات دولية بعدما أهان حكما في مباراة للأرجنتين أمام تشيلي بتصفيات كأس العالم الأسبوع الماضي.

وقال برشلونة “يعبر النادي عن دهشته واستيائه من قرار لجنة الانضباط بالفيفا بإيقاف ليونيل ميسي عقب مباراة في تصفيات كأس العالم بين الأرجنتين وتشيلي”.

وأضاف: “يعتبر النادي عقوبة الإيقاف أربع مباريات المفروضة على اللاعب الأرجنتيني غير عادلة وغير متناسبة على الإطلاق مع الأمر”.

وتابع “وأخيرا يود برشلونة تكرار دعمه لميسي الذي يعد مثالا يحتذى به فيما يتعلق بالانضباط داخل الملعب وخارجه”.

وسيغيب ميسي عن مباريات الأرجنتين أمام أوروجواي وفنزويلا وبيرو بينما سيكون بوسعه اللعب في ختام التصفيات أمام الإكوادور في العاشر من أكتوبر ت.

وفرضت لجنة الانضباط بالفيفا عقوبة على ميسي بالإيقاف وغرامة عشرة آلاف فرنك سويسري (عشرة آلاف و69 دولارا) ولم يشارك اللاعب الأرجنتيني في الخسارة 2- صفر أمام بوليفيا أمس الثلاثاء.