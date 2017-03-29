خادم الحرمين يصل الرياض قادمًا من الأردن

واس – فجر

بحفظ الله ورعايته ، وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم إلى الرياض عقب زيارة للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ، وترؤسه ـ رعاه الله ـ وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية ـ الثامنة والعشرين ـ يرافقه دولة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري .

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار قاعدة الملك سلمان بالقطاع الأوسط ، كان في استقباله – حفظه الله – عند سلم الطائرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز .