عاجل فجر
“الجبير” و “شكري”: خادم الحرمين وأخاه الرئيس عبدالفتاح السيسي أكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تغريدات تويتر


تكنولوجيا

أخبار المجتمع

المقالات

تابعونا على الانستجرام

الأرشيف

عناوين لأهم وآخر الأخبار

جميع التعليقات و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي (صحيفة فجر الإلكترونية) بل تعبر عن رأي كاتبها