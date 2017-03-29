الملك سلمان يبعث برقية شكر وتقدير لملك الأردن

واس – فجر

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية شكر وتقدير لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إثر مغادرته ـ حفظه الله ـ الأردن فيما يلي نصها:

صاحب الجلالة الأخ الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله

ملك المملكة الأردنية الهاشمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرنا ونحن نغادر بلدكم الشقيق أن نقدم لجلالتكم بالغ الشكر والتقدير على مالقيناه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

جلالة الأخ العزيز.. لقد أتاحت لنا زيارة بلدكم الشقيق فرصة اللقاء بجلالتكم، وبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين بلدينا، وتعزيز أواصر الأخوة والمحبة بين شعبينا الشقيقين، كما سعدنا بلقاء الإخوة قادة الدول العربية في اجتماع قمة مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية الثامنة والعشرين، مشيدين بالنتائج الإيجابية لهذه القمة، والتي كان لحكمة جلالتكم في إدارة أعمالها الدور البارز في إنجاحها.

نسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى شعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء.

وتقبلوا فائق تحياتنا وتقديرنا.،،،

أخوكم

خادم الحرمين الشريفين

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية