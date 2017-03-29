وقف خدمات موقع “بوكينغ” للحجز الفندقي في تركيا

وكالات – فجر

أمرت محكمة تركية اليوم الأربعاء موقع الحجز الفندقي “بوكينغ دوت كوم” بوقف تقديم خدماته في تركيا بسبب “المنافسة غير المشروعة” وفق جمعية وكالات السفر التركية (تورساب).

وقالت الجمعية في بيان على موقعها أن قرارا صدر “بوقف أنشطة المنافسة غير المشروعة لبوكينغ دوت كوم في قضية رفعتها تورساب”.

وبذلك لن يتمكن الموقع بعد الآن من تسويق فنادق ونزل في تركيا، وفق البيان.

وكانت سلطات المنافسة التركية فرضت على الموقع الذي أنشىء في هولندا عام 1996م، ويعد فرعا من مجموعة برايسلاين غروب منذ 2005 غرامة توازي 700 ألف دولار، وفق الجمعية التركية.

وقال الأمين العام لتورسات شتين غورشون لصحيفة “حرييت” أن الزبائن الذين حجزوا عبر الموقع لن يخسروا حجوزاتهم.