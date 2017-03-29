“قوى الأمن الداخلي” يختتم ملتقى الرماية الثاني للقطاعات العسكرية

الرياض – فجر :

اختتمت اليوم فعاليات ملتقى الرماية التكتيكية الثاني الذي نظمه الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وحضور مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج بميدان الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض واستمر أربعة أيام.

وخلال الفعاليات ألقى أمين عام الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي مدير الملتقى العقيد سلطان الودعاني كلمة أكد فيها أن الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي طور أعمال الملتقى هذا العام بدعوة كافة القطاعات العسكرية للمشاركة في نسخته الثانية بعد أن كان مقتصراً في النسخة الأولى على القطاعات الأمنية .

وأضاف الودعاني أن اتحاد قوى الأمن يسير بخطى ثابتة من خلال ما يقدمه من برامج وأنشطة مختلفة للقطاعات الأمنية في وزارة الداخلية واستحداثه للعديد من البرامج المهمة لرجل الأمن انطلاقاً من الأدوار المنوطة به , مستعرضاً الإنجازات التي حققتها منتخبات قوى الأمن خلال مشاركتها في بطولات الاتحادين العربي والدولي للشرطة .

من جانبه توج مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج فريق الأمن بكأس الملتقى لحصوله على المركز الأول في منافسات الرماية التكتيكية ,وحل ثانياً فريق القوات المسلحة وحصل على كأس المركز الثاني , ونال فريق قوات الأمن الخاصة كأس المركز الثالث.

وحقق فريق الأمن العام المركز الأول في منافسات الفرق لرماية الدقة ، وحل ثانياً فريق أمن المنشآت وفِي المركز الثالث فريق كلية الملك فهد الأمنية، وفي منافسات الفردي للرماية التكتيكية حقق المركز الأول “عريف “فهد علي المواش من الأمن العام ، ونال المركز الثاني “عريف “محمد شوكان العنزي من الأمن العام ،وفِي المركز الثالث “رقيب “سفر محمد الدوسري من القوات المسلحة .

وفي منافسات الرماية السريعة “فردي “حقق المركز الأول والميدالية الذهبية “رقيب” سفر محمد الدوسري من القوات المسلحة وحل ثاناً “عريف” فهد علي المواش من الأمن العام محققاً الميدالية الفضية , وفي المركز الثالث “جندي أول “محمد إبراهيم السليماني من أمن المنشآت ونال الميدالية البرونزبة .

وفِي منافسات المسدس “رماية الدقة ” فردي ” نال المركز الأول العريف محمد شوكان العنزي من الأمن العام ، وحل ثانياً الجندي أول ماجد عبدالله الشهراني من أمن المنشآت ، وفِي المركز الثالث الجندي محمد ابراهيم السليماني من أمن المنشآت .

وفي نهاية الحفل قدم رئيس الاتحاد السعودي لقوى الأمن الداخلي رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى اللواء الدكتور محمد بن عبد الله المرعول هدية تذكارية لمدير الأمن العام بهذه المناسبة.

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