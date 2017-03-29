متابعات – فجر :

كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن توجه وزارة التعليم لإنشاء مصنع للألواح الذكية، بالبحث مع إحدى الشركات المتخصصة، مبيناً أن المصنع سيعمل على إنتاج أجهزة خاصة بالمدارس وبأسعار منافسة .

جاء ذلك خلال توقيع مبادرة التحول نحو التعلم الرقمي لدعم تقدم الطالب والمعلم (بوابة المستقبل) بقيمة إجمالية بلغت مليار وستمائة مليون ريال حتى عام 2020 م، والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم بحضور الرئيس التنفيذي للشركة د. يوسف العوهلي ووكيل الوزارة للمناهج والبرامج التربوية د. محمد الحارثي .

وقال العيسى: ” سنبدأ تطبيق التحول الرقمي في المدارس على 150 مدرسة منتصف العام الدراسي المقبل ، وفي العام الذي يليه 1500 مدرسة ، لتتحول جميع المدارس في المملكة إلى بيئة رقمية تفاعلية ، مبيناً أنه سيتم تنفيذ المبادرة على حسب احتياجات المشروع من ناحية التكلفة ” .

وأضاف أن البنية التحتية للمدارس تحتاج إلى تطوير كبير ، وهذا جزء من عمل الوزارة ومن شركات تقنيات التعليم سواء ما يتعلق بسرعة الانترنت وخدمات الانترنت المتوفرة في المدارس، أوما يتعلق بالتجهيزات الموجودة حالياً .

وأشار وزير التعليم أنه لا خيار إلا أن نتجه للتقنية، لكي نحيا ونعيش مع العالم الخارجي، ونمكن أبناءنا وبناتنا من التقنية ومن استخدامها وتطويعها في العمل التعليمي، منوهاً إلى أن المشروع الجديد سيوجه الطلاب ويحولهم للاستخدام الإيجابي للتقنية.

وذكر العيسى أنه من منطلق قياس التجربة من المرحلة الأولى سيتم التخلص من الكتب الدراسية الورقية في أقرب وقت ممكن، حيث أنه من المتوقع خلال العامين القادمين لن يكون هناك طباعة أي كتاب ورقي مجددا ، وسيكون هناك تحول بشكل كامل إلى التقنية لنقل المنهج الدراسي وتطبيق بيئة تربوية تعليمية متكاملة .

وأوضح أن الاتفاقية التي وقعت مع شركاء التعليم في هذه المبادرة تشمل تدريب المعلمين والمعلمات على استخدام كافة امتيازاتها وعلى العناصر الأساسية لاستخدام التقنية والبرامج التي ستطبق في هذا المجال، مشيراً أنه سيستفاد من الفترة المتبقية في هذا العام للبدء في التجهيز والتحضير داخل المدارس وبالتدريب أيضاً للمعلمين والمعلمات للتطبيق الفعلي للبرامج والأنظمة التي ستطبقها هذه الشركات مع بداية الفصل الدراسي في العام القادم داخل المدرسة .