العمل: مواعيدنا ستكون إلكترونية اعتباراً من 9 أبريل

متابعات – فجر :

طورت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة حجز المواعيد إلكترونيا، لتشمل الأفراد إلى جانب المنشآت، وذلك بهدف تمكين عملاء الوزارة من إنجاز إجراءاتهم بسهولة ويسر.

وتتيح البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة البحث عن موعد مسجل واستعراض تفاصيله، واستعراض المواعيد السابقة، وإلغاء موعد قائم، بالإضافة إلى خدمة الاستعلامات التي توفر للمواطنين إمكانية الاطلاع على بيانات وتفاصيل تأشيرات العمالة المنزلية الخاصة بهم.

كما تتيح البوابة للعملاء الوصول إلى الخدمات الإلكترونية للمنشآت باستخدام بيانات الدخول الخاصة بهم، وهو ما سيحدد ما إذا كان المستخدم ممثلًا لمنشأة أو فرد. ويمكن للعميل اختيار خدمة حجز موعد للخدمة المراد الاستفادة منها بمكتب العمل والفرع والوقت المناسبين له، ليتم إرسال بيانات الموعد له عن طريق رسالة نصية قصيرة والبريد الإلكتروني الخاص به.

وتأتي هذه الخطوة، في إطار توجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعم منظومة الخدمات الإلكترونية، عبر تقديم خدمات مباشرة لعملائها وتقييمها للعمل على تطويرها.

وأكدت اليوم الأربعاء عبر حسابها على تويتر أنه “‏اعتباراً من 9 أبريل 2017 سيتم التعامل مع مواعيد ⁧وزارة العمل والتنمية الاجتماعية⁩ من خلال خدمة ⁧الموعدالإلكتروني⁩ فقط “⁧.