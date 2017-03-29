بالصور.. الملك يعقد سلسلة اجتماعات مع قادة العرب على هامش القمة العربية

واس – فجر :

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، عدة لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول العربية على هامش القمة العربية في منتجع البحر الميت في الأردن لبحث العلاقات الثنائية والعمل المشترك.

فقد التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، وذلك على هامش أعمال القمة المنعقدة حالياً في منطقة البحر الميت جنوب الأردن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة .



كما التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، وذلك على هامش أعمال القمة المنعقدة حالياً في منطقة البحر الميت.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية، ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

كما التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، وذلك على هامش أعمال القمة المنعقدة حالياً في منطقة البحر الميت.

وتم خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة .

كذلك التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وذلك على هامش أعمال القمة المنعقدة حالياً في منطقة البحر الميت.

وتم خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة .



كما التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم ، دولة رئيس وزراء جمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي، وذلك على هامش أعمال القمة المنعقدة حالياً في منطقة البحر الميت.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

كذلك التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم ، الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، وذلك على هامش أعمال القمة المنعقدة حالياً في منطقة البحر الميت.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.