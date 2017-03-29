خادم الحرمين يلتقي رئيس جمهورية مصر

واس – فجر :

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، وذلك على هامش أعمال القمة المنعقدة حالياً في منطقة البحر الميت جنوب الأردن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة .

حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، والوفد الرسمي المرافق لرئيس جمهورية مصر العربية.