6 فرق ميدانية للرقابة على دور الإيواء السياحي بالمدينة المنورة

متابعات – فجر :

خصصت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة 6 فرق ميدانية لمتابعة تنفيذ الخطة الرقابية على أداء مرافق الإيواء السياحي بالمنطقة خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، وتتضمن الخطة الرقابية الإشراف والرقابة على جميع دور الإيواء التي تشتمل على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة خصوصاً خلال فترة الإجازة التي تشهد فيها المنطقة توافد المزيد الزوار لقضاء الإجازة الفصلية وذلك لضمان التأكد من التزام تلك المنشآت بجودة الخدمة بالأسعار ووضع قائمة الأسعار واللوحات الخاصة بـ (التراخيص ودرجة التصنيف، وأرقام التواصل لتلقي الشكاوى والبلاغات بمرافق الإيواء السياحي.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس خالد بن حسين الشهراني أن الخطة تهدف إلى الرقابة على منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر ومتابعة الشكاوى من خلال تكثيف جهود الفرق الميدانية التي تواصل مهامها طوال العام لتشمل ضبط مخالفة تجاوز الأسعار المعتمدة وكذلك التحقق من وجود الترخيص السارية لتشغيل دور الإيواء والتحقق من وضع التراخيص اللازمة ولوحة الشكاوى في مكان بارز لدى وحدات الاستقبال في جميع منشآت الإيواء السياحي بالإضافة إلى تلقي الشكاوي والتحقق من صحتها واستدعاء مشغلي المنشآت والمشغلين المخالفين للأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ونوه الشهراني إلى أن الهيئة تسعد بتلقي شكاوى وملاحظات الزوار للتعامل معها من خلال القنوات التواصل الإلكترونية الخاصة بالهيئة على الشبكة العنكبوتية بالإضافة إلى الحساب الرسمي لسياحة المدينة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك الاتصال على الهاتف السياحي (19988)، مشيراً إلى أن الهيئة ستتخذ جميع الإجراءات النظامية تجاه المرافق السياحية المخالفة وذلك للحفاظ على حقوق زوار المنطقة وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة السياحة والتراث الوطني.