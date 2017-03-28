أمانة العاصمة المقدسة تكرم متقاعديها

متابعات-فجر:

رعى معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار الحفل الذي اقامته الامانه تكريما لملتقاعدين من منسوبيها عرفانا وتقديرا لجهودهم وعطاءاتهم خلال فترة عملهم في الامانة بمختلف قطاعاتها ، وقد أقيم بهذه المناسبة حفلا بهيجا في القاعه الرئيسيه بمقر الامانه بمكه المكرمه .

ويأتي ذلك في اطار حرص الأمانة على تكريم منسوبيها في مختلف مواقعهم سواءً الذين لا يزالون يعملون أو المتقاعدين ولأعطائهم ولو جزءً من حقوقهم التي يستحقون اكثر منها نظير ما قدموه من خدمات خلال حياتهم الوظيفية .

وفور وصول معاليه بدأت فقرات الحفل الذي بدئ بالقرآن الكريم ثم القى الدكتور صلاح بن عبدالله العرابي كلمه نيابة عن زملاءه المتقاعدين ، بعد ذلك تم عرض عدد من الفقرات الشعبية كالمجس الحجازي ، وقد نالت على اعجاب ورضى الحاضرين ، ثم القى الاستاذ سمير بن محمد شفي مدير عام الموارد البشرية كلمة شكر فيها زملاءه المتقاعدين على تفانيهم خلال فترة عملهم الوظيفي ، كما القى الدكتور محمد هاشم الفوتاوي قصيدة شعرية أضفت على الامسيه جواً من الأنس المرح .

وبعد ذلك تحدث معالي امين العاصمه المقدسه في كلمة وجهها لإخوانه المتقاعدين ، حيث قال أن الأمانة حريصة على تكريم أبنائها الذين عرف عنهم التفاني والإخلاص في العمل والذين كان لجهودهم الأثر البالغ في إنجاح مختلف الخدمات التي تقدمها الأمانة ، متمنيا من الزملاء المتقاعدين مواصلة العطاء في مواقع اخرى لكل مايسهم في تطوير ورقي الوطن .