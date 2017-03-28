إحباط محاولة تهريب أكثر من 700 ألف حبة كبتاجون عبر جمرك الحديثة

واس-فجر:

أحبط جمرك الحديثة تهريب 708.092 حبة من الكبتاجون مخبأة بداخل جسور مقطورة مخصصة لنقل المركبات بطريقة فنية وسرية.

وأوضح مدير عام جمرك الحديثة إبراهيم العنزي، أنه قدمت للجمرك شاحنة محملة بإرسالية “مقطورة” مخصصة لنقل المركبات، وعند إنهاء إجراءاتها الجمركية عثر على كمية من الحبوب المخدرة بلغ عددها 708.092 حبة مخبأة بداخل الجسور الأرضية للمقطورة بطريقة فنية، مشيراً إلى أنه لا يمكن إخراج تلك الحبوب إلا بعد قص الجسور الأرضية للناقلة.

ونوه مدير عام جمرك الحديثة بالجهود التي يبذلها رجال الجمارك في سبيل منع دخول أي من الممنوعات إلى المملكة.