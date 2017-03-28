السفير آل جابر: الرئيس اليمني يحمل ملف بلاده لكل العرب في القمة

متابعات-فجر:

أكد سعادة سفير المملكة العربية السعودية في اليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، يأتي تأكيدا على رسوخ العلاقة التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى أن البيان الختامي للزيارة الهامة دعمت حكومة اليمن الشرعية وحرصت على إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

وقال السفير آل جابر عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ما تضمنه البيان المشترك في ختام الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين إلى الأردن بشأن اليمن، أكد على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره، وأكد البيان المشترك في ختام الزيارة الهامة على دعم حكومة اليمن الشرعية، وإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث”

وأضاف السفير ال جابر: “استمرارا لحرص المملكة على الشعب اليمني الشقيق، فقد تضمن البيان المشترك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق اليمنية”

وأشار سفير المملكة في اليمن إلى أهمية القمة العربية في عمان: “بحضور سيدي الملك سلمان تنعقد القمة العربية بعمّان، يمثل الجمهورية اليمنية فيها رئيسها الشرعي حاملا ملفه لكل العرب. يمن العروبة سيبقى عربيا”.

وفي لقاء تلفزيوني شدد السفير آل جابر على حرص المملكة وقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، على ألا يصاب الإنسان اليمني، والبنى التحتية اليمنية بما يضرها، فالعمليات العسكرية تمت بشكل منهجي وحققت أغلب أهدافها، وحول الاتهامات التي توجهها منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، قال سفير المملكة: “إن هذه المنظمات لا تتحدث عن انتهاكات الحوثيين، وتأخذ تقاريرها من منظمات محلية تابعة بشكل أو بآخر للمخلوع صالح أو للحوثيين”.

وأكد السفير آل جابر على “أن المملكة حريصة على الحل السياسي، والحرب في اليمن شنها الحوثي وجماعة صالح بدعم إيراني، مشددا على أن العالم يطالب الحوثيين وجماعة صالح بإيقاف إطلاق النار والاعتداءات، والعودة لطاولة الحوار والاعتراف بالمرجعيات الثلاث والمضي قدما بالحل السياسي”.

وفي شأن متصل، استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، فخامة رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، يوم أمس في مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة الأردنية عمان، والذي حضر للمشاركة في أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين، التي تعقد في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وفي هذا الصدد أكد جلالة الملك عبدالله، “على موقف الأردن الدائم والداعم لليمن وشرعيتها الدستورية لتتبوأ مكانتها، والاسهام بدورها الفاعل مع اشقاءها في كل المحافل والفعاليات العربية والدولية”.