شرطة الرياض:ضبط سعودي الجنسية بعد ارتكابه جريمة قتل لأحد المواطنين

متابعات-فجر:

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض انه في إطار التعاون المشترك بين شرط المناطق الهادف لتحقيق الأمن وبسط الطمأنينة ، فقد اثمرت الجهود المشتركة بين شرطة منطقة الرياض وشرطة منطقة المدينة المنورة عن ضبط جاني سعودي الجنسية بعد ارتكابه جريمة قتل لأحد المواطنين بمحافظة المزاحمية غرب مدينة الرياض .

وأوضح انه بتاريخ 20/6/1438هـ ورد لشرطة محافظة المزاحمية بلاغ عن قيام مواطن في العقد الثالث من العمر بالاعتداء على احد جيرانه بالطعن جراء خلاف سابق بينهما ، وبانتقال الجهات المختصة لموقع الحادث و مباشرة إجراءات الضبط الجنائي وجد المجني عليه ملقى على الارض قد فارق الحياة ، جرى نقل الجثمان للمستشفى بالمحافظة لإجراء الصفه التشريحيه ، اثر ذلك عملت الأجهزة المختصة بشرطة منطقة الرياض في تعقب الجاني واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتضييق الخناق عليه بما يكفل سرعة الوصول له و التعميم عنه على جميع شرط المناطق ، ومن خلال التنسيق والمتابعة تمكن احد مراكز الضبط الأمني ( طريق المدينة المنورة – مهد الذهب ) من تحقيق الاشتباة في الجاني وباستيقافه حاول الفرار و تمت متابعته وايقافه بالقوة بعد مقاومته و محاولته اشهاره سلاح ابيض ( سكين ) بقصد الاعتداء على رجال الأمن ، حيث تمت السيطره عليه و ضبطه دون وقوع أي أصابات ولله الحمد وجرى تسليمه لشرطة منطقة الرياض واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لاستكمال اجراءات التحقيق معه حسب الاختصاص .